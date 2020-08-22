22.08.2020, 14:13

ФОТО | "Эстония — это государство, в котором автомойщик может стать премьер-министром". Ратас вновь избран председателем центристов

 (68)
EST 5
Galerii: 86 pilti
Keskerakonna kongress Kalevi spordihallis Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Таллинне проходит XVIII конгресс Центристской партии, где выбрали нового председателя. Кандидат, правда, был всего один — Юри Ратас.

"Наша цель победить на предстоящих местных выборах и в этот раз. Мы также хотим улучшить свои результаты в каждом местном самоуправлении и округе", — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас в своей вступительной речи на конгрессе Центристской партии.

”И, конечно же, благодаря поддержке наших избирателей мы в шестой раз рассчитываем получить абсолютное большинство мест в Таллиннском горсобрании, что в свою очередь является одним из критериев успеха нашей партии на выборах”, — сказал Ратас.

”Мы должны приложить много усилий и проделать гораздо больше работы, чем наши политические конкуренты. Своими словами и действиями мы должны оправдать высокие ожидания, обеспечить чувство уверенности и доверия к нам среди наших членов, наших избирателей и всех жителей Эстонии”, — добавил он.

По словам Ратаса, Центристская партия отстаивает интересы всех жителей Эстонии. ”Мы своей работой должны доказать, что для Центристской партии не существует своих и чужих людей, я подчеркиваю — для нас все люди являются своими”, — сказал Ратас.

”Сильной стороной Центристской партии всегда была ее способность объединять разных людей, создавать прочные связи между отдаленными районами и центрами, между людьми, говорящими на эстонском и русском языках, людьми с высокими и низкими доходами, между молодыми и пожилыми. Также мы предлагаем ценные идеи, способствующих развитию жизни в стране. Мы предпринимаем шаги и реализуем инициативы, которые приносят пользу всем людям. Обязанность Центристской партии — бороться за то, чтобы наше государство всегда было ориентировано на человека”, — подчеркнул Ратас.

”На собственном примере могу подтвердить, что Эстония — это государство, в котором автомойщик может стать премьер-министром”, — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что хотя Эстония и преуспела, необходимо приложить все усилия для того, чтобы успешными почувствовали себя и те люди, которые до сих пор этого не ощущали. ”Среди нас по-прежнему много тех, чьи доходы не позволяют ощущать стабильности и уверенности в повседневной жизни будь то потерявшие работу из-за экономического кризиса и пытающиеся найти себе новое применение, пожилые или малообеспеченные люди, те, кто имеет проблемы со здоровьем, одинокие пенсионеры, те, кто потерял близких или не имеет достаточной поддержки. И мы должны отстаивать их интересы”, — сказал Ратас.

”С первого для вступления в должность главы правительства для меня было крайне важным быть премьер-министром для всех жителей Эстонии и работать на благо и тех людей, кто нас не поддерживает и не является нашим избирателем. По-другому просто невозможно”, — добавил он.

На собрании правления партии, состоявшемся непосредственно после конгресса, было решено утвердить предложенные Ратасом кандидатуры Танеля Кийка, Михаила Кылварта, Майлис Репс и Яануса Карилайда в качестве вице-председателей Центристской партии.

В правление также вошли Яак Ааб, Таави Аас, Лаури Лаатс, Яна Тоом, Сирет Котка, Вадим Белобровцев, Эха Вырк, Марика Туус-Лаул, Аннели Отт и Энн Ээсмаа. Новыми членами правления партии стали министр социальных дел Танель Кийк и старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. Было принято решение продлить полномочия нынешнего генерального секретаря партии Михаила Корба.

Председателем суда чести вновь избран Калле Кландорф. В состав ревизионной комиссии вошли Олев Раю, Андрес Коллист, Реэт Трей, Калле Йыкс, Марко Шорин, Рихо Рыымус и Майду Аймсе.

Читайте также: