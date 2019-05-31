ФОТО: Элина Нечаева и Давид Пярнаметс расстались. Бизнесмен затеял в бывшем семейном гнездышке ремонт

Певица съехала из принадлежащего Пярнаметсу дома в одном из зеленых районов Таллинна в начале мая. Сейчас бизнесмен заказал в доме ремонт, а сам отправился путешествовать.

”Последние полтора года моей личной жизни были великолепны, но сейчас мы с Давидом решили пойти каждый по своему пути”, — сказала Элина изданию.

В среду утром певица отметила в передаче "Terevisioon", что сейчас для нее самое важное — это музыка, и ни одного мужчины в ее сердце на данный момент нет.

Сам Пярнаметс сказал изданию Kroonika, что они сохранили дружеские отношения, а ремонт он затеял, потому что ”время от времени люди делают ремонт”.