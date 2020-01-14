14.01.2020, 17:25

ФОТО | Экс-канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти избран старейшиной Виймси


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Galerii: 24 pilti
Foto: Andres Putting

Во вторник, 14 января, бывший канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти был избран старейшиной волости Виймси — в ходе тайного голосования за Иллара Леметти проголосовали 12 из 21 депутата волостного собрания, передает rus.err.ee.

Кандидатуру Леметти предложила Партия реформ, беспартийного Леметти также поддержали и два остальных участника правящей в волости коалиции — Isamaa и социал-демократы.

В волостном собрании Виймси 21 депутат, из которых девять избраны от Партии реформ, три — от Isamaa, и два — от социал-демократов.

Волость Виймси осталась без руководителя в декабре прошлого года, когда Лайне Рандъярв подала в отставку с этого поста после увольнения директора школы в Хаабнеэме, которое вызвало резкую критику.

Леметти лишился поста канцлера в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мартом Ярвиком (EKRE), который тогда возглавлял Министерство сельской жизни — правительство решило освободить его от должности на том основании, что у канцлера не сложились рабочие отношения с министром.

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