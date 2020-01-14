ФОТО | Экс-канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти избран старейшиной Виймси

Кандидатуру Леметти предложила Партия реформ, беспартийного Леметти также поддержали и два остальных участника правящей в волости коалиции — Isamaa и социал-демократы.
В волостном собрании Виймси 21 депутат, из которых девять избраны от Партии реформ, три — от Isamaa, и два — от социал-демократов.
Волость Виймси осталась без руководителя в декабре прошлого года, когда Лайне Рандъярв подала в отставку с этого поста после увольнения директора школы в Хаабнеэме, которое вызвало резкую критику.
Леметти лишился поста канцлера в ноябре прошлого года из-за разногласий с Мартом Ярвиком (EKRE), который тогда возглавлял Министерство сельской жизни — правительство решило освободить его от должности на том основании, что у канцлера не сложились рабочие отношения с министром.
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