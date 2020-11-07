ФОТО | EKRE утвердила кандидатуру советника Мартина Хельме на должность министра окружающей среды

Эплер подтвердил Delfi, что действительно получал предложение занять должность министра.

Раннее Эплер работал в страховых фирмах AON и RSA, а также в страховом обществе Swedbank. Ему принадлежат фирмы Pühajõe pruulikoda OÜ и Kolmejalgne mündiga konn OÜ.

Эплер с прошлой пятницы является членом EKRE. В последний раз он баллотировался в 2017 году в списке Партии реформ в волостное собрание Выру, но получил два голоса и не был избран. С 2000-го по 2006 год он входил в партию "Союз отечества".

По данным Министерства финансов, у Эплера среднее образование. 43-летний Эплер входит в совет Kredex, RMK и EAS.

Прежний министр окружающей среды Рене Кокк уходит в отставку. Причина ухода — состояние здоровья. После ухода в отставку Кокк станет депутатом Рийгикогу.