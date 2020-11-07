ФОТО | EKRE утвердила кандидатуру советника Мартина Хельме на должность министра окружающей среды(1)
Собрание EKRE утвердило кандидатуру Райна Эплера, советника Мартина Хельме, на должность министра окружающей среды.
Собрание EKRE утвердило кандидатуру Райна Эплера, советника Мартина Хельме, на должность министра окружающей среды.
Эплер подтвердил Delfi, что действительно получал предложение занять должность министра.
Раннее Эплер работал в страховых фирмах AON и RSA, а также в страховом обществе Swedbank. Ему принадлежат фирмы Pühajõe pruulikoda OÜ и Kolmejalgne mündiga konn OÜ.
Эплер с прошлой пятницы является членом EKRE. В последний раз он баллотировался в 2017 году в списке Партии реформ в волостное собрание Выру, но получил два голоса и не был избран. С 2000-го по 2006 год он входил в партию "Союз отечества".
По данным Министерства финансов, у Эплера среднее образование. 43-летний Эплер входит в совет Kredex, RMK и EAS.
Прежний министр окружающей среды Рене Кокк уходит в отставку. Причина ухода — состояние здоровья. После ухода в отставку Кокк станет депутатом Рийгикогу.
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