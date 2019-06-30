30.06.2019, 14:53

ФОТО: EKRE обсуждает возможность выхода Эстонии из Совета Европы

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rus.delfi.ee
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EKRE volikogu Pärnus Foto: Ago Tammik

Сегодня в Пярну проходит собрание совета уполномоченных EKRE. Председателем совета был избран Урмас Рейтельман.

На повестке дня помимо прочего возможность выхода Эстонии из Совета Европы.

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