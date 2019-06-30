ФОТО: EKRE обсуждает возможность выхода Эстонии из Совета Европы

Сегодня в Пярну проходит собрание совета уполномоченных EKRE. Председателем совета был избран Урмас Рейтельман.
На повестке дня помимо прочего возможность выхода Эстонии из Совета Европы.
Сегодня в Пярну проходит собрание совета уполномоченных EKRE. Председателем совета был избран Урмас Рейтельман.
На повестке дня помимо прочего возможность выхода Эстонии из Совета Европы.
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