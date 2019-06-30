ФОТО | EKRE: Эстония должна приостановить участие в Совете Европы

Помимо прочего, на заседании обсуждалась возможность выхода Эстонии из Совета Европы.

Восстановление в полном объеме полномочий российской делегации ПАСЕ — это решение, на которое Эстония не должна реагировать символически, грозя пальцем, считает совет уполномоченных EKRE и предлагает поднять вопрос дальнейшего участия страны в работе СЕ в парламенте, так как совет грубо нарушил собственные правила и стандарты, пишет rus.err.ee.

"Право голоса России в Совете Европы было восстановлено под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины, и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы", — значится в пресс-релизе EKRE.

Совет уполномоченных EKRE считает неприемлемым, что депутаты парламента Эстонии принимают участие в работе организации, которая отказалась от принципов правового государства, защиты народов на самоопределение и защиты прав человека.

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет. Решение о том, продолжать или приостановить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, а депутаты парламента. Вынести на голосование в парламент вопрос о продолжении работы в СЕ планируют и латвийские консерваторы", — отметил совет уполномоченных EKRE.