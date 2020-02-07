ФОТО: Экипаж затонувшего траулера в посольстве РФ в Таллинне

RusDelfi поговорил с моряками. Мужчины сказали, что очень обрадовались, когда увидели подмогу, поскольку на их спасательный плот уже стала пробираться вода. Видео-интервью будет доступно чуть позже.

Департаменте полиции и погранохраны сообщил Delfi, что вчера в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда произошел инцидент с российский рыболовным судном с семью членами экипажа на борту. Судно передало сигнал бедствия и координаты по радио. Выяснилось, что речь шла о поломке системы рулевого управления, и два отсека судна наполнились водой. Через какое-то время судно обесточилось.

Центр морской охраны передал сигнал Финляндии и Эстонии, а также связался с судами, находящимися неподалеку от места происшествия. Первым на место прибыл либерийский танкер, члены экипажа которого обнаружили в воде спасательный плот. Они подняли находившихся там людей на борт. Выяснилось, что два человека нуждаются в медицинской помощи.