ФОТО: Экипаж затонувшего траулера в посольстве РФ в Таллинне

Сегодня ночью в зоне ответственности морских спасателей Эстонии затонул траулер. Совместно с Финляндией при помощи вертолетов и водного транспорта всех семерых членов экипажа удалось спасти. Пять моряков утром находились в посольстве России в Эстонии, после чего были размещены в отеле.
RusDelfi поговорил с моряками. Мужчины сказали, что очень обрадовались, когда увидели подмогу, поскольку на их спасательный плот уже стала пробираться вода. Видео-интервью будет доступно чуть позже.
Департаменте полиции и погранохраны сообщил Delfi, что вчера в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда произошел инцидент с российский рыболовным судном с семью членами экипажа на борту. Судно передало сигнал бедствия и координаты по радио. Выяснилось, что речь шла о поломке системы рулевого управления, и два отсека судна наполнились водой. Через какое-то время судно обесточилось.
Центр морской охраны передал сигнал Финляндии и Эстонии, а также связался с судами, находящимися неподалеку от места происшествия. Первым на место прибыл либерийский танкер, члены экипажа которого обнаружили в воде спасательный плот. Они подняли находившихся там людей на борт. Выяснилось, что два человека нуждаются в медицинской помощи.
На эстонском вертолете пятеро членов экипажа были доставлены в Таллинн, в Северо-Эстонскую региональную больницу. Два человека пострадали больше, и их доставили на вертолете финской стороны в Хельсинки. Насколько известно, их жизни ничего не угрожает.
"Спартак" пожаловался в ФИФА на "Крузейро"
Страсти вокруг Кокорина. Новый сезон: "Отпустить нельзя оставить"
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы