ФОТО | Экипаж "Адмирала Беллинсгаузена" и президент Кальюлайд посадили в Палдиски больше сотни деревьев

"Морская экспедиция "Адмирала Беллинсгаузена" не была предприятием узкого круга, это наше общее дело", — сказала Президент Республики Керсти Кальюлайд, которая участвовала в экспедиции в качестве матроса. "Если влияние CO2 всем не видно глазами, то посаженные сегодня деревья местным жителям видны", — отметила Кальюлайд.

Руководитель экспедиции "Антарктика 200" Тийт Пруули, отправляя участников толоки работать, сказал, что идея загладить оставленный в экспедиции главными двигателями и авиарейсами экологический след возникла, когда в январе шли под парусом в Антарктике, и выразил благодарность за реализацию этой идеи Айвару Берзину и Хейти Хяэлю.

По расчетам 106 деревьев в течение ста лет связывают примерно 170 683 кг CO2.