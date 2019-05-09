ФОТО: Эдгар Сависаар снова появился на людях. Он посетил приуроченный ко Дню победы прием в посольстве РФ

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Foto: Vene Saatkond

Последнее время о том, чем занимается бывший мэр Таллинн и экс-глава Центристской партии Эдгар Сависаар можно узнать только лишь из его постов в Facebook, но недавно политик вновь появился на людях. В среду он посетил прием в посольстве РФ в Таллинне.