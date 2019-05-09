ФОТО: Эдгар Сависаар снова появился на людях. Он посетил приуроченный ко Дню победы прием в посольстве РФ

Последнее время о том, чем занимается бывший мэр Таллинн и экс-глава Центристской партии Эдгар Сависаар можно узнать только лишь из его постов в Facebook, но недавно политик вновь появился на людях. В среду он посетил прием в посольстве РФ в Таллинне.
Прием в посольстве России в Эстонии был приурочен к 74-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Как пишет посольство, на прием были приглашены представители ветеранских и соотечественных организаций, политических, деловых и научных кругов, депутаты Рийгикогу, сотрудники МИД ЭР, руководство Таллина и другие. Как видно по фото, на месте был и Эдгар Сависаар.