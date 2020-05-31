ФОТО | Эдгар Сависаар празднует 70-летие на хуторе Хундисильма. Смотрите, кто пришел его поздравить(15)
Около полудня ворота хутора Хундисильма открылись для друзей и знакомых Эдгара Сависаара. Он сегодня отмечает 70-летие.
Около полудня ворота хутора Хундисильма открылись для друзей и знакомых Эдгара Сависаара. Он сегодня отмечает 70-летие.
Праздник только начинается, в районе 12:30 на месте были два десятка человека. Среди других, например, Пеэтер Эрнитс, Сирет Котка и Хеймар Ленк. Последний удивил Сависаара самобытным подарком — русской водкой.
Зашла и бывшая жена Сависаара Вилья Тоомаст. Надолго она не осталась, но они дружелюбно поговорили и после Сависаар проводил Тоомаст до машины.
Сависаар в хорошем настроении и принимает поздравления. Обнялся он и со светской львицей Ану Саагим. Для гостей накрыт богатый праздничный стол, где вдоволь как соленого, так и сладкого, запить все это можно шампанским.
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