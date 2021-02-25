ФОТО | Двойной яблочный обман на трассе Таллинн — Тарту: торгуют несуществующим сортом якобы эстонского садовода

Жульничество вскрылось после того, как в хранилище яблок Vasula Aed пришел клиент, чтобы выяснить, можно ли купить "Тюри красный" — сорт, который он недавно брал с лотка на середине трассы Таллинн — Тарту (перекресток Пайа, хуторской рынок Tikupoisi). По утверждению продавца, этот сорт как раз был из Vasula Aed.

Хозяйка Vasula Aed Виэлла Ансип отправилась на рынок (по существу — это несколько будок), где, судя по рекламе, продаются свежие отечественные фрукты, овощи, мед и мясные продукты.

Стоявшая за прилавком жизнерадостная женщина дала Виэлле попробовать якобы из Vasula Aed "Тюри красный", причем цена — 2,50 соответствовала расценкам коммерческого товарищества.

"Когда я сказала, что эти яблоки не из Vasula, то тетушка стала убеждать меня в обратном. Даже тогда, когда я сказала, что сама из Vasula Aed", — рассказывает Ансип.

Хотя яблоки были сладкие и вкусные, они точно не местные. Тем более — не из Vasula. "Полный обман, тем более по отношению к людям, которые предпочитают эстонские яблоки", — сердится Ансип.

В конце концов продавщица сослалась на то, что яблоки она привозит на продажу не сама, ей их откуда-то доставляют. Пообещала выяснить — кто посредник, но вскоре перестала выходить на связь.

Садовод говорит, что подумывает информировать о мошенничестве официальные органы, но поначалу ограничилась сообщением в социальных сетях, чтобы клиенты были в курсе.

Собственник рынка Tikupoisi Урмас Йохансон сегодня тоже подсоединился к расследованию, он сразу понял о ком идет речь.

"Перед Новым годом арендовала место на пару дней. А затем еще несколько раз им пользовалась самовольно. Такая нахальная! И даже не заплатила", — говорит с возмущением Йохансон о продавщице.

Собственник рынка подчеркнул: для него очень важно, чтобы там торговали настоящим эстонским товаром, теперь он будет за этим более тщательно следить.

Йохансон пообещал, что постарается найти контактные данные обманщицы. Хотя бы для того, чтобы поговорить и разобраться.