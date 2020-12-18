ФОТО | Движение в Какумяэ станет приятнее и безопаснее

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что асфальтирование долгожданной жителями пешеходно-велосипедной дорожки завершено и дорожка открыта для использования.

”Благодаря местным жителям пешеходно-велосипедная дорожка на Какумяэ теэ находится ежедневно в очень активном использовании. Если ранее на роликах, велосипеде или скейтборде было практически невозможно добраться до самой высокой точки полуострова, то теперь и этот участок заасфальтирован. По широкой пешедно-велосипедной дорожке до самой высокой точки полуострова Какумяэ могут безопасно добраться и насладится прекрасным видом как дети, так и взрослые”, - сообщил старейшина.

”В ходе строительных работ на участке пешеходно-велосипедной дорожки длинною 900 метров от Соолахе теэ до самой высокой точки полуострова заменили временное покрытие и положили асфальт. Также асфальтовое покрытие получил участок дорожки от перекрёстка Лийваранна теэ до остановки Какумяэ”, - сказал Ханимяги.

”Если ранее движение у обрыва была затруднено из-за припаркованных частично на проезжей и частично на пешеходной дороге машин, а это особенно в летнее время, то сейчас туда дополнительно установлены дополнительные стойки для предотвращения парковки автомобилей на и без того узком участке дороги. Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасное движение общественного транспорта, а также пешеходов на данном участке дороги, - сообщил старейшина. - В то же время мы должны активно думать и искать альтернативные решения для парковки”.

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