ФОТО | Движение по столичному бульвару Сыпрузе требует теперь повышенного внимания!
27-го июня на отрезке бульвара Сыпрузе в столичном районе Кристийне по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна начались работы по восстановительному ремонту дорожного покрытия проезжей части. Работы осуществляются методами фрезерования и последующего асфальтирования на участке между улицами Линну теэ и Тулика.
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