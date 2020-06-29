ФОТО | Движение по столичному бульвару Сыпрузе требует теперь повышенного внимания!

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что на время работ движение по улице перекрываться не будет.

”Бульвар Сыпрузе — одна из главнейших основных магистралей в нашей части города, здесь всегда высокая интенсивность дорожного движения. Работы по асфальтированию продлятся ориентировочно до 10-го июля. Просим всех участников движения соблюдать временные дорожные знаки”, — призвал Рийбе.

Управа Кристийне