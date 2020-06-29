29.06.2020, 21:41

ФОТО | Движение по столичному бульвару Сыпрузе требует теперь повышенного внимания!


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ФОТО | Движение по столичному бульвару Сыпрузе требует теперь повышенного внимания!
Управа Кристийне

27-го июня на отрезке бульвара Сыпрузе в столичном районе Кристийне по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна начались работы по восстановительному ремонту дорожного покрытия проезжей части. Работы осуществляются методами фрезерования и последующего асфальтирования на участке между улицами Линну теэ и Тулика.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что на время работ движение по улице перекрываться не будет.

”Бульвар Сыпрузе — одна из главнейших основных магистралей в нашей части города, здесь всегда высокая интенсивность дорожного движения. Работы по асфальтированию продлятся ориентировочно до 10-го июля. Просим всех участников движения соблюдать временные дорожные знаки”, — призвал Рийбе.

Управа Кристийне
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