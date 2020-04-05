ФОТО | Дошло: несмотря на солнечное воскресенье на Штромке малолюдно

На сей раз на Штромке малолюдно, люди старательно выдерживают между собой предписываемую дистанцию.

Наш корреспондент заметил загорающих, кто-то играл с собакой, на пляже даже появился один всадник.

А вот на пляже в Пирита, как видно на снимке, прогуливующихся людей побольше.

Фото читателя

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