ФОТО | Дошло: несмотря на солнечное воскресенье на Штромке малолюдно(2)
Если в прошлые выходные дни люди активно группами, включая пожилых, гуляли и общались по таллиннскому пляжу Штромки, а также делали шашлыки, то на этих выходных жители столицы, наконец, стали более ответственно относиться к своему здоровью.
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