05.04.2020, 17:43

ФОТО | Дошло: несмотря на солнечное воскресенье на Штромке малолюдно

 (2)
В Пирита людей побольше
EST
Galerii: 20 pilti
Stroomi rand Foto: Rauno Volmar

Если в прошлые выходные дни люди активно группами, включая пожилых, гуляли и общались по таллиннскому пляжу Штромки, а также делали шашлыки, то на этих выходных жители столицы, наконец, стали более ответственно относиться к своему здоровью.

На сей раз на Штромке малолюдно, люди старательно выдерживают между собой предписываемую дистанцию.

Наш корреспондент заметил загорающих, кто-то играл с собакой, на пляже даже появился один всадник.

А вот на пляже в Пирита, как видно на снимке, прогуливующихся людей побольше.

Фото читателя

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: