ФОТО | Дорогу пешеходам! В центре Тарту появился бульвар, свободный от машин

По словам городских властей, цели начинания — оживить центр Тарту, лучше соединить Эмайыги с центром, предложить жителям и гостям города лучшие возможности времяпрепровождения, поддержать местный бизнес, собрать вместе разные поколения и укрепить общину после чрезвычайного положения.
Вся зона была создана, исходя из требования 2+2.
Инициатива также направлена на развитие дискусси того, какое городское пространство хотят иметь тартусцы, что является хорошим открытым пространством и как сократить автомобильное движение в центре города.
Смотрите, как проходила подготовка бульвара, свободного от машин:
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