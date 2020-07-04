ФОТО | Дорогу пешеходам! В центре Тарту появился бульвар, свободный от машин

По словам городских властей, цели начинания — оживить центр Тарту, лучше соединить Эмайыги с центром, предложить жителям и гостям города лучшие возможности времяпрепровождения, поддержать местный бизнес, собрать вместе разные поколения и укрепить общину после чрезвычайного положения.

Вся зона была создана, исходя из требования 2+2.

Инициатива также направлена на развитие дискусси того, какое городское пространство хотят иметь тартусцы, что является хорошим открытым пространством и как сократить автомобильное движение в центре города.

Смотрите, как проходила подготовка бульвара, свободного от машин: