ФОТО: Дороги Таллинна стали непроходимыми

Жители столицы жалуются как в редакцию, так и в социальных сетях, что дороги города из-за снега стали практически непроходимыми. Передвигаться сложно как автомобилям, так и пешеходам.
В инстаграме @mitte_tallinn опубликовано несколько соответствующих фотографий.
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