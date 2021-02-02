02.02.2021, 10:20

ФОТО: Дороги Таллинна стали непроходимыми

 (1)
EST
Lugeja fotod Eesti talvest
Lugeja fotod Eesti talvestFoto: Delfi lugeja

Жители столицы жалуются как в редакцию, так и в социальных сетях, что дороги города из-за снега стали практически непроходимыми. Передвигаться сложно как автомобилям, так и пешеходам.

В инстаграме @mitte_tallinn опубликовано несколько соответствующих фотографий.

Sotsiaalmeedia: @mitte_tallinn
Sotsiaalmeedia: @mitte_tallinn

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: