ФОТО: Дом убитой в Пярнумаа Мильви кажется ухоженным, но рядом повсюду валяются бутылки из-под водки

Труп женщины с признаками насилия был найден в перелеске недалеко от ее места жительства. "По предварительной информации, мужчина и женщина знали друг друга и накануне вечером у женщины дома совместно распивали алкоголь. Каков был дальнейший ход событий и что привело к таким трагическим последствиям предстоит выяснить в ходе расследования возбужденного уголовного дела", — сказал начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

"Сделаем всё от нас зависящее, чтобы как можно быстрее установить обстоятельства преступления", — добавил он.

Журналист Delfi побывал в деревне Паллика. Он сказал, что на вскидку в деревне живет несколько десятков человек. Дороги плохие, но дома кажутся ухоженными.

Местные рассказали, что Мильви действительно выпивала, но жила нормально. Долгов у нее было и не производила впечатление человека, нуждающегося в помощи. Что касается предполагаемого убийцы, то, по словам местных, у него имеется психическое отклонение. Но подтверждения этой информации нет. Мужчина переехал сюда совсем недавно и какие отношения связывали его с 61-летней женщиной, пока неизвесно.

В Центр тревоги информация о пропаже Милви поступила в среду утром. К поиску были привлечены добровольцы, служебные собаки, ландшафт исследовали с помощью дрона и квадрацикла.