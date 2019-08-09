09.08.2019, 16:30

ФОТО | Дом Стенбока открыл свои двери для всех желающих

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rus.delfi.ee
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Galerii: 48 pilti
Stenbocki maja avatud uste päev Foto: Raul Mee, Riigikantselei

Государственная канцелярия сегодня организует традиционный день открытых дверей в доме Стенбока, который завершится концертом Койта Тооме.

В этот день можно ознакомиться с рабочими помещениями правительства и премьер-министра.

Дни открытых дверей проходят в доме Стенбока ежегодно, первый состоялся в 2005 году.

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