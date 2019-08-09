ФОТО | Дом Стенбока открыл свои двери для всех желающих

Государственная канцелярия сегодня организует традиционный день открытых дверей в доме Стенбока, который завершится концертом Койта Тооме.
В этот день можно ознакомиться с рабочими помещениями правительства и премьер-министра.
Дни открытых дверей проходят в доме Стенбока ежегодно, первый состоялся в 2005 году.
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