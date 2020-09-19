ФОТО | Дом проживающей в США эстонки сгорел в лесном пожаре. Местные эстонцы собрали для нее деньги

Жительница США Аста Калманн (64) недавно потеряла дом из-за бушующих в орегоне пожаров. У нее на глаза навернулись слезы, когда она узнала, что живущие в США эстонцы запустили кампанию по сбору средств, чтобы помочь ей.
Родители Асты эмигрировали в США еще во времена Второй мировой войны и осели в Портланде, штат Орегон. Там пара поженилась и вырастила четырех дочерей. Девочки росли в местной эстонской общине.
В 60-х отец построил для семьи дачу за городом, в лесах Орегона недалеко от реки Клакамас. Через несколько десятков лет Аста переехала жить в дом, построенный отцом, на постоянное время.
8 сентября Аста позвонила сестре Хельве и призналась, что боится того, что бушующие уже несколько недель лесные пожары доберутся и к ее дому. Когда Хельве выехала на помощь сестре, в доме уже пропало электричество а на место приехали пожарные.
Аста успела вынести из дома только компьютер, лекарства и паспорт. В тот момент еще никто не мог сказать, дотянет ли дом до утра. К сожалению, утром Асте позвонил сосед и сказал, что ее дом ночью сгорел дотла.
По словам сестры Хельве, у Асты навернулись на глаза слезы, когда она об этом узнала.
Тийу и Лиа написали в Эстонское общество Портланда с призывом внести свой вклад в восстановление дома Асты, которая всю свою жизнь была активным членом эстонского общества.
Девушки поставили цель сбора средств в 15 500 долларов, но пользователи онлайн-платформы уже собрали для Асты 17 500 долларов. Всего свой вклад внесли почти сто человек, среди которых как местные эстонцы, так и простые американцы.
Хельве говорит, что сестра не могла поверить в то, что ей так быстро собрали сумму. Она отмечает, что это показывает глобальное единство эстонцев.
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