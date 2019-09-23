ФОТО: Долой автохлам! С улиц Пыхья-Таллинна убрали полсотни брошенных автомобилей

За первыe девять месяцев года при содействии муниципальной полиции с улиц Пыхья-Таллинна было убрано более полусотни брошенных автомобилей. В результате в районе освободилось пятьдесят парковочных мест, что соответствует парковке торгового центра средних размеров, сообщает управа района.
Муниципальная полиция работает над тем, чтобы полностью очистить Пыхья-Таллинн от машин-развалюх. До конца года планируется убрать с улиц района еще два десятка брошенных автомобилей.
”Муниципальная полиция показала прекрасный результат. Со своей стороны, я хотел бы воззвать к совести владельцев автохлама, поскольку эти автомобили не только занимают парковочные места, но и представляют угрозу для детей. Дети залезают в оставленные без присмотра машины, подвергая себя опасности. К тому же такие развалюхи представляют интерес для асоциалов и наркоманов”, — сказал старейщина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
По словам старшего инспектора Пыхья-Таллиннского участка муниципальной полиции Павла Бойцова, найти владельцев брошенных автомобилей бывает нелегко.
”Нередко автомобили продают, но не перерегистрируют их. В результате инспектор МУПО вынужден перевоплощаться в детектива. В последнее время появилась еще одна напасть, связанная с гражданами Украины, которые приезжают к нам на работу. Здесь они покупают старый автомобиль, окончательно его разбивают и по возвращении на родину бросают его где-нибудь на обочине дороги”, — пояснил Бойцов.
Он добавил, что все же в 80 процентов случаев владельцы автохлама оказываются разумными людьми и после разъяснительной беседы добровольно увозят или утилизируют свои ненужные автомобили.
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