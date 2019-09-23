ФОТО: Долой автохлам! С улиц Пыхья-Таллинна убрали полсотни брошенных автомобилей

Муниципальная полиция работает над тем, чтобы полностью очистить Пыхья-Таллинн от машин-развалюх. До конца года планируется убрать с улиц района еще два десятка брошенных автомобилей.

”Муниципальная полиция показала прекрасный результат. Со своей стороны, я хотел бы воззвать к совести владельцев автохлама, поскольку эти автомобили не только занимают парковочные места, но и представляют угрозу для детей. Дети залезают в оставленные без присмотра машины, подвергая себя опасности. К тому же такие развалюхи представляют интерес для асоциалов и наркоманов”, — сказал старейщина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

По словам старшего инспектора Пыхья-Таллиннского участка муниципальной полиции Павла Бойцова, найти владельцев брошенных автомобилей бывает нелегко.

”Нередко автомобили продают, но не перерегистрируют их. В результате инспектор МУПО вынужден перевоплощаться в детектива. В последнее время появилась еще одна напасть, связанная с гражданами Украины, которые приезжают к нам на работу. Здесь они покупают старый автомобиль, окончательно его разбивают и по возвращении на родину бросают его где-нибудь на обочине дороги”, — пояснил Бойцов.