ФОТО | Для отпугивания диких животных на дорогах Эстонии установлено более 800 специальных светоотражателей

Большинство подобных дорожно-транспортных происшествий происходит в сумерках или в темное время суток, когда животные более активны. Поэтому Эстонское общество охотников и If Kindlustus начали совместный проект, в ходе которого в Эстонии уже установлено более 800 светоотражателей, призванных отпугивать от дорог диких животных. Отражатели установлены в семи уездах, в которых сформированы 23 оснащенных отражателями участка дорог.

В то же время сравнительное исследование нуждается в альтернативе; поэтому на карте были отмечены сравнительные участки такой же длины и степени риска. С первого января 2020 года было начато научное исследование, в ходе которого, начиная с вышеуказанной даты все столкновения, имевшие место на этих участках, регистрируются в соответствующей базе данных. Задачу разработки вышеупомянутой методики и подготовки научных выводов взял на себя доцент Эстонского университета естественных наук Тийт Рандвеэр.

Охотники и страховое общество ежедневно сталкиваются с несчастными случаями

По словам президента Эстонского общества охотников Маргуса Пууста, охотники ежедневно сталкиваются в среднем с 12 дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых им приходится убирать погибших крупных лесных животных или разыскивать травмированных животных.

”Важное место среди целей современного охотничьего дела занимает забота о диких животных и стремление снизить вероятность получения ими травм и гибели на дорогах. В своем исследовании мы пользуемся для этого такими же светоотражателями, которые ранее уже были установлены в Европе, а также в США и Канаде. Через три года мы должны выяснить пользу от их применения в условиях Эстонии”, — пояснил Пууст.

Проект использования светоотражателей для отпугивания диких животных получил высокую оценку зонтичной организации FACE, представляющей почти 7 миллионов охотников в Европе, экологическая комиссия которого назвала эстонскую инициативу лучшим европейским проектом ноября 2020 года. В прошлом году достойными признания были признаны, в общей сложности, 5 масштабных инициатив различного содержания.