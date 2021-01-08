08.01.2021, 20:34

ФОТО | Для отпугивания диких животных на дорогах Эстонии установлено более 800 специальных светоотражателей

 (2)
EST
ФОТО | Для отпугивания диких животных на дорогах Эстонии установлено более 800 специальных светоотражателей
Eesti Jahimeeste Selts

С 2015 по 2019 год количество несчастных случаев на дорогах Эстонии, связанных с наездами на диких животных, ежегодно увеличивалось примерно на 10%. Мы надеемся, что в ходе осуществления проекта сотрудничества между Эстонским обществом охотников и If Kindlustus, количество подобных происшествий удастся значительно сократить. Первые результаты мы увидим уже весной этого года.

Большинство подобных дорожно-транспортных происшествий происходит в сумерках или в темное время суток, когда животные более активны. Поэтому Эстонское общество охотников и If Kindlustus начали совместный проект, в ходе которого в Эстонии уже установлено более 800 светоотражателей, призванных отпугивать от дорог диких животных. Отражатели установлены в семи уездах, в которых сформированы 23 оснащенных отражателями участка дорог.

В то же время сравнительное исследование нуждается в альтернативе; поэтому на карте были отмечены сравнительные участки такой же длины и степени риска. С первого января 2020 года было начато научное исследование, в ходе которого, начиная с вышеуказанной даты все столкновения, имевшие место на этих участках, регистрируются в соответствующей базе данных. Задачу разработки вышеупомянутой методики и подготовки научных выводов взял на себя доцент Эстонского университета естественных наук Тийт Рандвеэр.

Читайте также:

Охотники и страховое общество ежедневно сталкиваются с несчастными случаями

По словам президента Эстонского общества охотников Маргуса Пууста, охотники ежедневно сталкиваются в среднем с 12 дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых им приходится убирать погибших крупных лесных животных или разыскивать травмированных животных.

”Важное место среди целей современного охотничьего дела занимает забота о диких животных и стремление снизить вероятность получения ими травм и гибели на дорогах. В своем исследовании мы пользуемся для этого такими же светоотражателями, которые ранее уже были установлены в Европе, а также в США и Канаде. Через три года мы должны выяснить пользу от их применения в условиях Эстонии”, — пояснил Пууст.

Проект использования светоотражателей для отпугивания диких животных получил высокую оценку зонтичной организации FACE, представляющей почти 7 миллионов охотников в Европе, экологическая комиссия которого назвала эстонскую инициативу лучшим европейским проектом ноября 2020 года. В прошлом году достойными признания были признаны, в общей сложности, 5 масштабных инициатив различного содержания.

По словам члена правления If Kindlustus Тийта Кольде, страховое общество решило участвовать в этом проекте, поскольку ежедневно сталкивается с последствиям таких дорожно-транспортных происшествий.

”Поскольку в Эстонии ежедневно происходит более десяти подобных аварий, речь идет о серьезной проблеме. Кроме того, считаться следует также с тем, что около 80% этих происшествий происходит с крупными лесными животными, такими как косули и лоси. Довольно часто столкновения заканчиваются гибелью животного, но и водители также получают серьезные травмы или гибнут в таких авариях”, — добавил Кольде.

Испытательные участки намечены; исследование начато

В конце декабря два последних участка в Пярнуском уезде были оснащены светоотражателями. Один из них расположен между волостями Аре и Халинга на шоссе Таллинн-Пярну, а другой — между Пярну и Лихула.

Начавшееся 1 января научное исследование охватывает 23 испытательных участка, расположенных в семи уездах. В исследовании используются светоотражатели различных типов, чтобы выяснить эффективность их применения в Эстонии.

Установка специальных светоотражателей на сигнальных дорожных столбиках была одобрена Департаментом шоссейных дорог, которое в сотрудничестве с местными охотниками также занимается заменой как поврежденных столбиков, так и светоотражателей.

Eesti Jahimeeste Selts
Читайте также: