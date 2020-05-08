08.05.2020, 17:20

ФОТО | "Для Эстонии война закончилась только с восстановлением независимости". Кальюлайд возложила венки в память о павших во Второй мировой


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ФОТО | "Для Эстонии война закончилась только с восстановлением независимости". Кальюлайд возложила венки в память о павших во Второй мировой
Vabariigi Presidendi Kantselei/Mattias Tammet

Сегодня, 8 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд на Маарьямяги возложила венки в память о всех павших во Второй мировой войне.

По словам президента, для Эстонии и многих других стран этот день в 1945 году еще не означал наступление свободы.

"Для Эстонии война закончилась только с восстановлением независимости и окончанием оккупации. В мире нет и не будет легких времен, когда демократия остается само собой разумеющейся вещью. Для того, чтобы избежать повторения ужасов войны, нам нужно сохранять воспоминания, свободы, демократические ценности и поддерживать постоянное сотрудничество с демократическими странами единомышленниками", — сказала Кальюлайд.

Vabariigi Presidendi Kantselei/Mattias Tammet
Vabariigi Presidendi Kantselei/Mattias Tammet
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