ФОТО | "Для Эстонии война закончилась только с восстановлением независимости". Кальюлайд возложила венки в память о павших во Второй мировой

По словам президента, для Эстонии и многих других стран этот день в 1945 году еще не означал наступление свободы.

"Для Эстонии война закончилась только с восстановлением независимости и окончанием оккупации. В мире нет и не будет легких времен, когда демократия остается само собой разумеющейся вещью. Для того, чтобы избежать повторения ужасов войны, нам нужно сохранять воспоминания, свободы, демократические ценности и поддерживать постоянное сотрудничество с демократическими странами единомышленниками", — сказала Кальюлайд.

Vabariigi Presidendi Kantselei/Mattias Tammet

Vabariigi Presidendi Kantselei/Mattias Tammet