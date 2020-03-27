ФОТО | Дистанция в два метра? Нет, не слышали! У бюро обслуживания PPA столпился народ(2)
Сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была очередь, где правило двух метров не очень уважали.
Сегодня утром у бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была очередь, где правило двух метров не очень уважали.
Фотограф Delfi сказал, что раньше девяти часов утра за дверью было максимум пару десятков человек. Знакомые между собой люди разговаривали и дистанцию в два метра не держали. Некоторые незнакомые все-таки держались на расстоянии друг от друга.
Людей в масках было двое: к одному молодому человеку подошла девушка, которая дала ему маску и сама тоже надела.
За минуту до девяти часов работник в маске и перчатках открыл дверь и махнул людям, чтобы они держались подальше. Людей впускали в бюро обслуживания по одному.
При открытии к двери подошел и ждавший в стороне полицейский патруль. который остался охранять у двери, но, по словам фотографа, не было видно, чтобы они подходили к людям и просили держать дистанцию.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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