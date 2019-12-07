ФОТО | "Диктаторские замашки лидеров EKRE уже никого не удивляют". В Тарту собрался Совет уполномоченных Социал-демократической партии

Когда-то спикер палаты представителей Конгресса США Тип О’Нил сказал, что вся политика является местной. Если продолжить эту мысль, то невнятные внешнеполитические месседжи нынешнего правительства отражают противоречия и нескоординированность во внутригосударственных делах. Каким образом Эстония может быть авторитетной в организациях, защищающих свободы и демократические ценности, если свободы и демократические ценности в самой стране оказались из-за правительства под угрозой? Ну и как вишенка на торте — правящая коалиция отправляет в Страсбург, в ПАСЕ, представлять взгляды Эстонии на права человека и демократию Урмаса Рейтельманна, цитаты которого мой язык не поворачивается повторить.

Юри Ратас часто заверяет, цитирую: ”Я каждую секунду думаю об Эстонском государстве, о будущем страны, о жителях Эстонии и о наших чиновниках”. Если министр все время думает об этом, то это, конечно, очень трогательно. По-человечески я понимаю, что он хочет думать о чем угодно, только не о правительстве, которое он же и сформировал. Но жители Эстонии ждут от премьер-министра управления и действий. А их нет. И не может быть, поскольку в правительстве, которое находится в перманентном кризисе, все усилия идут на то, чтобы удержать власть, и на саму работу времени уже не остается.

Каковы же в этой ситуации миссия и задача социал-демократов?

Конечно, мы должны быть постоянно готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность. Мы все хотим, чтобы управление государством было разумным и взвешенным, и мы готовы внести в это свой вклад. И мы с момента восстановления независимости страны уже неоднократно доказывали это.

Пенсионную систему, которую сейчас пытаются сломать, создана нами. Солидарное медицинское страхование, страхование от безработицы, большая справедливость первой ступени пенсионной системы, повышение детских пособий, вклад в науку и образование, в развитие эстонского языка и культуры — всё это ценности, с которыми у людей ассоциируются социал-демократы. Мы всегда защищали эти ценности и отстаиваем их и в оппозиции.

Мы как оппозиционная партия — активны, трудоспособны, ищем консенсус и сотрудничаем с другими оппозиционными политиками. Наша задача — быть ”конструктивной оппозицией” — не критиковать ради критики, а по существу обращать внимание на проблемы принимаемых решений и на бездействие власти.