07.12.2019, 15:10

ФОТО | "Диктаторские замашки лидеров EKRE уже никого не удивляют". В Тарту собрался Совет уполномоченных Социал-демократической партии

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Sotsiaaldemokraatide volikogu kogunes Tartu Foto: Argo Ingver

В Тарту собрался совет уполномоченных Социал-демократической партии, чтобы обсудить политическую ситуацию и избрать себе новое руководство. С обращением выступил председатель партии Индрек Саар, который дал обзор положения дел в политике Эстонии и сделает прогноз на ближайшее будущее.

Приводим заявление Индрека Саара в полном объеме.

Дорогие друзья!

Я очень рад, что совет уполномоченных Социал-демократической партии собрался для подведения итогов года в Тарту, где мы 1 декабря отметили 100-летнюю годовщину рождения эстоноязычного национального университета. Напомню, что Социал-демократическая партия была воссоздана именно здесь, в городе хороших идей, около 30 лет назад. Мы всегда выступали за продуманную, наукоемкую, умную и дальновидную политику. Естественно, так будет и дальше.

Заверяю, что социал-демократы не откажутся от цели повысить финансирование науки по меньшей мере до 1 процента ВВП. Мы внесли в производство Рийгикогу соответствующий законопроект.

И разве не является удивительным совпадением, что как раз в тот месяц, когда мы отмечаем юбилей эстоноязычного национального университета, мы смогли благодаря тестам PISA убедиться, что школьное образование в Эстонии является одним из лучших в мире. Лучшим в Европе. Мы все можем гордиться нашими детьми и учителями.

Конечно же, это добавляет нам надежду на то, что в умном обществе удастся предотвратить нашествие обжигающего радикального популизма. Что мы как общество достаточно умны, чтобы видеть насквозь силы, которые пытаются разрушить наше правовое государство, нашу демократию. Пару дней назад Олев Ремсу в Eesti Päevaleht обратил внимание на то, что нынешние медиа-звезды, стремящиеся стать совеременными большевиками, до неузнаваемости похожи на своих исторических собратьев. Он в связи с ”политизацией листериоза” напомнил реплику Сталина в адрес академика Николая Вавилова на тему генетики: ”Так думаете вы, ученые. Мы же, большевики, думаем иначе”. И точно то же самое мы видим сегодня во всем, где мы привыкли доверять ученым и экспертам. Будь то образование, климат, культура, экономика или любая другая сфера.

Диктаторские замашки лидеров EKRE уже никого не удивляют, но страшно видеть, что и остальные партнеры по коалиции всё больше разделяют такой подход. Как иначе объяснить полное игнорирование со стороны Isamaa и Центристской партии мнения всех экономистов и экспертов, которые предупреждают об опасности уничтожения второй пенсионной ступени.

Поэтому я искренне надеюсь, что и Юри Ратас, и Хелир-Вальдор Сеэдер во время празднования рождения Христа найдут немного времени, чтобы остановиться и задуматься, куда они ведут нашу страну? Кому они служат и на что они готовы идти ради сохранения власти? В притче Соломона говорится: глупец считает свой путь лучшим, мудрый прислушивается к советам других (притча Соломона 12:15). Юри, еще не поздно.

Рийгикогу на этой неделе начало производство законопроекта по ”реформе” второй пенсионной системы. Но честнее было бы назвать это не реформой, а сломом системы накопительной пенсии. Я не отрицаю, что пенсионная система нуждается в совершенствовании. Конечно же, мы считаем важным, чтобы расходы, связанные с обслуживанием фондов, были разумными, а продуктивность оптимальная.

Изменения в работе пенсионной системы должны быть тщательно взвешены и обоснованы, поскольку эти решения будут влиять на наше благополучие и конкурентоспособность многие десятилетия. Доктор Сеэдер, доктор Ратас и доктора Хельме хотят лечить кашель путем ампутации.

Все, кто хоть немного понимают в пенсионной системе и финансах, отдают себе отчет в том, что целью коалиционных партий является сделать перед местными выборами одноразовый подарок избирателям за счет их же собственных накоплений. По всей видимости, на более щедрый подарок могут рассчитывать и крупные спонсоры той или иной правительственной партии. В 2021 году будет фейерверк, праздник и воздушные шарики, но счет, который за это выставят, будет оставлен в наследство детям. Учитывая, что в будущем рабочих рук станет меньше, а людей пенсионного возрасте больше, нынешнее правительство оставит следующим поколениям только плохие варианты — существенно повысить налоговое бремя (на что премьер-министр неоднократно намекал), открыть границы Эстонии для массового притока зарубежной рабочей силы или же смириться с тем, что в будущем уровень жизни будет значительно ниже, чем сегодня. Я не хочу быть бременем для своих детей и я верю, что так же думают очень многие жители Эстонии.

И, конечно, нынешняя реформа несправедлива по отношении к нынешним пенсионерам. Вместо обещанного повышения пенсии на 100 евро правительство смогло сделать внеочередное повышение лишь на 7 евро. Но, обратите внимание, Государственный контроль предупреждает, что готовящийся слом второй пенсионной системы ставит под угрозу пенсии сегодняшних пожилых людей, ограничивает возможности их повышения. И, в завершение, правительство еще и начнет облагать налогом среднюю пенсию — какая неслыханная чушь!

Один из министров EKRE поставил под угрозу жизнь и здоровье людей, попытавшись помешать работе подчиняющихся ему ведомств и ослабить их независимость. Теперь же выяснилось, что министр финансов Хельме еще активнее взялся за ведомства, которые подчиняются другим министрам. Своим грубым поведением он угрожает безопасности нашего государства и восточной границы НАТО. Юри Ратас и его соратники стараются убедить общественность, что это всего лишь — неопытность.

Мне всё больше кажется, что всё как раз наоборот, это сознательные и системные действия по ослаблению государственности Эстонии и наших союзнических отношений. Под атакой оказались различные ведомства и госчиновники нашей страны, которые являются фундаментом нашего государства. Идут нападки на меньшинства, которых государство обязано защищать. Очерняются наши партнеры и союзники, которые деньгами своих налогоплательщиков и, при необходимости, жизнями своих граждан готовы отстаивать нашу независимость. Премьер-министр (по милости семьи Хельме) Юри Ратас отводит взгляд в сторону. Позволь, Юри, я напомню тебе слова Альберта Эйнштейна: ”Мир — опасное место, не из-за людей, которые творят зло, а из-за тех, кто наблюдает за этим и ничего не делает”.

Партия EKRE за последние недели уже дважды атаковала интересы государственной безопасности Эстонии — говорила иностранным журналистам о ”Плане Б” и распространяло спекуляции, что охраняющие Эстонию радары являются бутафорией. При этом премьер-министр и министр обороны не в состоянии справиться с партнером по коалиции, распространяющим конспирологические теории. Они всего лишь разводят руками и заверяют что, насколько им известно, НАТО всё же едина и сильна. Друзья, НАТО и есть едина и сильна, но, к сожалению, этого не скажешь о внешнеполитическом месседже Эстонии.

Очень странная ситуация наблюдается во внешней политике Эстонии. Мы ценям наши партнерские отношения с Францией, но при этом приглашаем и принимаем на уровне правительства Марин Ле Пен. Сколько же у нас политик на направлении Франции? Премьер-министр высказал свое сожаление, что Великобритания выходит из Евросоюза — при этом министр внутренних дел поддерживает Брексит. Сколько у нас политик в отношении британцев? Министр иностранных дел и глава правительства не говорят между собой? Они потеряли телефонные номера друг друга?

Когда-то спикер палаты представителей Конгресса США Тип О’Нил сказал, что вся политика является местной. Если продолжить эту мысль, то невнятные внешнеполитические месседжи нынешнего правительства отражают противоречия и нескоординированность во внутригосударственных делах. Каким образом Эстония может быть авторитетной в организациях, защищающих свободы и демократические ценности, если свободы и демократические ценности в самой стране оказались из-за правительства под угрозой? Ну и как вишенка на торте — правящая коалиция отправляет в Страсбург, в ПАСЕ, представлять взгляды Эстонии на права человека и демократию Урмаса Рейтельманна, цитаты которого мой язык не поворачивается повторить.

Юри Ратас часто заверяет, цитирую: ”Я каждую секунду думаю об Эстонском государстве, о будущем страны, о жителях Эстонии и о наших чиновниках”. Если министр все время думает об этом, то это, конечно, очень трогательно. По-человечески я понимаю, что он хочет думать о чем угодно, только не о правительстве, которое он же и сформировал. Но жители Эстонии ждут от премьер-министра управления и действий. А их нет. И не может быть, поскольку в правительстве, которое находится в перманентном кризисе, все усилия идут на то, чтобы удержать власть, и на саму работу времени уже не остается.

Каковы же в этой ситуации миссия и задача социал-демократов?

Конечно, мы должны быть постоянно готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность. Мы все хотим, чтобы управление государством было разумным и взвешенным, и мы готовы внести в это свой вклад. И мы с момента восстановления независимости страны уже неоднократно доказывали это.

Пенсионную систему, которую сейчас пытаются сломать, создана нами. Солидарное медицинское страхование, страхование от безработицы, большая справедливость первой ступени пенсионной системы, повышение детских пособий, вклад в науку и образование, в развитие эстонского языка и культуры — всё это ценности, с которыми у людей ассоциируются социал-демократы. Мы всегда защищали эти ценности и отстаиваем их и в оппозиции.

Мы как оппозиционная партия — активны, трудоспособны, ищем консенсус и сотрудничаем с другими оппозиционными политиками. Наша задача — быть ”конструктивной оппозицией” — не критиковать ради критики, а по существу обращать внимание на проблемы принимаемых решений и на бездействие власти.

При этом мы занимаемся повышением эффективности нашей организации. Мы провели по всей Эстонии мозговые штурмы на тему будущего нашей партии — в Вырумаа и Харьюмаа, в Таллинне, Ляэне-Вирумаа, Тарту, Вильяндимаа и Рапламаа. В новом году семинары пройдут и в других регионах.

Я благодарю всех, кто участвовал в этих дискуссиях. Это были интересные вечера с неравнодушными людьми, которые заботятся о будущем Эстонии и хотят вносить свой вклад в успех Социал-демократической партии.

Кажется, что выборы в органы местных самоуправлений еще не скоро, но на самом деле времени всегда мало. До выборов меньше двух лет и, конечно же, мы уже сегодня думаем о том, как повысить свое представительство в местных самоуправлениях Эстонии, чтобы жизнь по всей стране стала более дружелюбной, радостной, чтобы люди заботились друг о друге.

Поводя итоги года, не могу не порадоваться тому, что наш рейтинг повышается. Последним выборам в Рийгикогу предшествовал самый продолжительный за всю историю период нахождения социал-демократов в правительстве. И, надо признать, что, попав в оппозицию после пяти лет во власти, мы на какой-то момент растерялись. Но теперь мы уже полностью освоились в новой роли. Несуразность правительства создает для оппозиции хорошие возможности проявить себя. Но наша задача — не просто выявлять ошибки и ложь правительства, но и предлагать серьезные альтернативные решения. Оппозиция — это важная часть парламентской демократии, и парламентская демократия в сегодняшней Эстонии нуждается в защите. Так что мы, работая в оппозиции, должны быть каждый день готовы вернуться в правительство.

Я от всего сердца благодарю всех, кто в этот достаточно сложный год продолжал верить в нашу партию, даже тогда, когда видел, что дела идут не так, как нужно. Я благодарю всех, кто вносил в партию свой вклад и действовал.

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