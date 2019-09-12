ФОТО | Детям рассказали об опасностях Ласнамяэ

На инфодне малыши из Ласнамяэ узнали о безопасности дорожного движения, первой помощи, пожарной безопасности, безопасном поведении на природе, водоемах и в повседневной жизни. С этого года добавилась и новая тема — экологичное поведение, с которой в этот раз детей познакомили организации Tallinna Vesi и Eesti Pandipakend.

Целью мероприятия было предложить детским садам Ласнамяэ учебный день на открытом воздухе, в рамках которого малышам показали и рассказали о потенциальных опасностях, а также поделились знаниями и навыками, необходимыми для выхода из различных ситуаций. Более 60 воспитателей детских садов также приняли участие в учебном дне и имели возможность ознакомиться с различными эко-программами.

”Безопасное поведение начинается с нас самих, нашего поведения, нашего выбора”, — сказал Андрес Вяэн, старейшина района. ”Если мы умеем своевременно заметить потенциальную опасность в нашей повседневной жизни, то можем лучше себя обезопасить. Мировой опыт показывает, что профилактика и осведомленность в отношении дорожного движения, пожарной и водной безопасности просты, но очень эффективны”.

Инфодень ”Я это умею” в Ласнамяэ прошел в девятый раз.