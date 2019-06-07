07.06.2019, 22:04

ФОТО | Детей в Виймси спасло чудо: мощная молния разорвала дерево в клочья

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rus.delfi.ee
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Viimsis lõi välk puusse, mille all olid lapsed Foto: Delfi lugeja

По словам очевидца, можно говорить о чудесном спасении, потому что, несмотря на разлетевшиеся вокруг щепки, никто из детей не пострадал.

Как сообщил Delfi читатель по имени Мяртен, компания мальчиков 12-14 лет собралась в Виймси под деревом, чтобы укрыться от дождя, когда молния с грохотом ударила в это дерево.

По словам мужчины, удар молнии была такой силы, что от ствола
дерева разлетелись куски по 50-60 килограммов в радиусе 30-40 метров.

«Я сам такое видел в жизни своими глазами первый и, надеюсь, последний раз», - поделился своим испугом Мяртен

Собравшиеся под деревом дети, к счастью, отделались испугом, по крайней мере внешне никто не пострадал.

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