ФОТО | Детей в Виймси спасло чудо: мощная молния разорвала дерево в клочья

По словам очевидца, можно говорить о чудесном спасении, потому что, несмотря на разлетевшиеся вокруг щепки, никто из детей не пострадал.
Как сообщил Delfi читатель по имени Мяртен, компания мальчиков 12-14 лет собралась в Виймси под деревом, чтобы укрыться от дождя, когда молния с грохотом ударила в это дерево.
По словам мужчины, удар молнии была такой силы, что от ствола
дерева разлетелись куски по 50-60 килограммов в радиусе 30-40 метров.
«Я сам такое видел в жизни своими глазами первый и, надеюсь, последний раз», - поделился своим испугом Мяртен
Собравшиеся под деревом дети, к счастью, отделались испугом, по крайней мере внешне никто не пострадал.
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