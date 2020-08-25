ФОТО | Десятки жителей Таллинна принимали поздравления с получением гражданства Эстонии

Граждан Эстонии поздравляли мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

"Сегодня особенный день и для Эстонии, и для вас, — сказал Кумм. — Теперь у вас есть возможность еще более активно участвовать в жизни Эстонии, голосовать на выборах в Рийгикогу, занимать должности, предполагающие наличие гражданства Эстонии, например, прийти на работу в полицию или стать помощником полицейского, чтобы вмести вклад в безопасность города".

Михаил Кылварт сказал, что получившие гражданство взрослые люди сделали свой выбор осознанно. "Этот выбор дает возможность формировать развитие Эстонии и будущего страны. Мы строим нашу страну вместе, потому что мы — граждане Эстонии, вне зависимости от пола, цвета кожи, национальности или родного языка и несмотря на то, что иногда нас пытаются противопоставить друг другу", — сказал Кылварт в своей приветственной речи.

После торжественного вручения свидетельств гостей ждал концерт, на котором выступили Инга Тислар и выдающиеся джазовые музыканты Сийм Аймла, Юло Мялганд и Пеэду Кассь.