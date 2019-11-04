ФОТО | Дерево светоотражателей в Кристийне напомнит, что и в городе их носить обязательно

В районе Кристийне сегодня открыли традиционное Дерево светоотражателей, с которого каждый может взять себе отражатель. Целью проводящейся вместе с жителями района акции является сделать передвижение пешеходов по улицам в темное время года более безопасным: если у вас дома есть лишний светоотражатель, то приходите и оставьте его на этом дереве. Если же, наоборот, отражателя совсем нет, то придите и возьмите, сообщает управа Кристийне.
”Ошибочно считать, будто в городе не нужно носить светоотражатели. Они необходимы и на улицах, так как в городах вообще сравнительно много интенсивного освещения, и по этой причине пешеход может остаться незамеченным на этом фоне. Темной осенью и в зимний период с этим поможет справиться отражатель. Опыт прошлых лет показал, что подобные акции нужны и они весьма популярны. Только одна Управа Кристийне с помощью Дерева светоотражателей раздает несколько сотен отражателей, чтобы привлечь больше внимания сфере безопасности в дорожном движении”, — подчеркнул старейшина Кристийне Яанус Рийбе. ”Созданием Дерева светоотражателей хотим подчеркнуть необходимость ношения отражателей и сделать пешеходов более заметными для водителей”.
Сотрудники Муниципальной полиции подчеркивают, что, хотя светоотражатель невелик, он может спасти жизнь. ”Мы можем сделать очень многое, чтобы наши близкие могли безопасно вернуться домой — к примеру, сами пользуясь светоотражателем и заботясь о том, чтобы и они тоже так делали. Несмотря на уличное освещение, следует и в городе обеспечить свою видимость для водителей. Человек со светоотражателем виден в свете ближнего свет фар на удалении как минимум 150 метров, это дает водителю достаточный запас времени, чтобы снизить скорость и безопасно проехать мимо пешехода. Безопасность начинается прежде всего с нас самих, нашего поведения и выбора — пользуясь отражателем, каждый может сделать в это свой вклад”.
NB! В этом году в районе Кристийне два дерева со светоотражателями: наряду с тем, что торжественно открыто в парке Ряэгу, управа разместила отражатели и на привычном для жителей месте — на ели, растущей возле перекрестка улицы Тулика и бульвара Сыпрузе.
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