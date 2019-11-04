ФОТО | Дерево светоотражателей в Кристийне напомнит, что и в городе их носить обязательно

Сотрудники Муниципальной полиции подчеркивают, что, хотя светоотражатель невелик, он может спасти жизнь. ”Мы можем сделать очень многое, чтобы наши близкие могли безопасно вернуться домой — к примеру, сами пользуясь светоотражателем и заботясь о том, чтобы и они тоже так делали. Несмотря на уличное освещение, следует и в городе обеспечить свою видимость для водителей. Человек со светоотражателем виден в свете ближнего свет фар на удалении как минимум 150 метров, это дает водителю достаточный запас времени, чтобы снизить скорость и безопасно проехать мимо пешехода. Безопасность начинается прежде всего с нас самих, нашего поведения и выбора — пользуясь отражателем, каждый может сделать в это свой вклад”.

NB! В этом году в районе Кристийне два дерева со светоотражателями: наряду с тем, что торжественно открыто в парке Ряэгу, управа разместила отражатели и на привычном для жителей месте — на ели, растущей возле перекрестка улицы Тулика и бульвара Сыпрузе.

Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне



