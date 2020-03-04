ФОТО | Департамент здоровья: есть высокий риск того, что коронавирус завезут в Эстонию(2)
На пресс-конференции Департамента здоровья обсуждался второй случай заражения коронавирусом COVID-19 и приход болезни в Эстонию.
На пресс-конференции Департамента здоровья обсуждался второй случай заражения коронавирусом COVID-19 и приход болезни в Эстонию.
Инфицированный прибыл 29 февраля самолетом из Бергамо (Северная Италия) в Ригу, в Эстонию приехал на личном транспорте. Поскольку у больного легкие симптомы, то он находится под контролем медиков дома.
Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай подтвердил, что второй инфицированный — лицо, постоянно проживающее в Эстонии. С его коллегами поддерживают связь, чтобы в случае необходимости быстро среагировать, помочь инфицированному и предотвратить последующее распространение болезни.
Департамент здоровья сейчас следит за состоянием 9 человек, контактировавших с первым инфицированным. Еще будут под надзором 14 человек, летевших из Бергамо со вторым инфицированным.
Первый заразившийся коронавирусом эстоноземелец, прибывший из Ирана, идет на поправку.
Он сообщил, что риск распространения коронавируса в ЕС находится на среднем уровне. Однако риск того, что коронавирус завезут в Эстонию, высокий. Риск распространения вируса в Эстонии находится на низком и среднем уровне. Самый черный сценарий развития событий — в Эстонии вирусом заразится 10 000 человек.
Департамент здоровья собирается заняться оповещением, а также сосредоточится на группе риска, куда входят пожилые люди и хронические больные. В сотрудничестве с местными самоуправлениями будут приняты меры, чтобы коронавирус не распространился в учреждениях социального обеспечения.
Департамент здоровья по-прежнему не советует вводить ограничения на путешествия и торговлю, а также запрещать крупные мероприятия. Тем не менее, Кадай посоветовал избегать путешествий в зоны риска.
Если же этого избежать нельзя, то потом нужно следить за своим здоровьем в течение двух недель и в случае появления кашля или температуры позвонить семейному врачу или в скорую помощь. Важно помнить, что человек с симптомами коронавируса не должен сам идти в больницу или травмпункт, чтобы избежать риска заражения других людей.
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