ФОТО | Департамент здоровья: есть высокий риск того, что коронавирус завезут в Эстонию

Инфицированный прибыл 29 февраля самолетом из Бергамо (Северная Италия) в Ригу, в Эстонию приехал на личном транспорте. Поскольку у больного легкие симптомы, то он находится под контролем медиков дома.

Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай подтвердил, что второй инфицированный — лицо, постоянно проживающее в Эстонии. С его коллегами поддерживают связь, чтобы в случае необходимости быстро среагировать, помочь инфицированному и предотвратить последующее распространение болезни.

Департамент здоровья сейчас следит за состоянием 9 человек, контактировавших с первым инфицированным. Еще будут под надзором 14 человек, летевших из Бергамо со вторым инфицированным.

Первый заразившийся коронавирусом эстоноземелец, прибывший из Ирана, идет на поправку.

Он сообщил, что риск распространения коронавируса в ЕС находится на среднем уровне. Однако риск того, что коронавирус завезут в Эстонию, высокий. Риск распространения вируса в Эстонии находится на низком и среднем уровне. Самый черный сценарий развития событий — в Эстонии вирусом заразится 10 000 человек.

Департамент здоровья собирается заняться оповещением, а также сосредоточится на группе риска, куда входят пожилые люди и хронические больные. В сотрудничестве с местными самоуправлениями будут приняты меры, чтобы коронавирус не распространился в учреждениях социального обеспечения.