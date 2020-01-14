ФОТО | "Дело Сависаара". Калев Калло признан виновным, остальные — оправданы(8)
Сегодня в Харьюском уездном суде было зачитано судебное решение по ”коррупционному делу Сависаара”.
Сегодня в Харьюском уездном суде было зачитано судебное решение по ”коррупционному делу Сависаара”.
Депутат Калев Калло был признан виновным и приговорен к условному тюремному заключению сроком в один год и шесть месяцев с испытательным сроком в два года.
Предприниматели Айвар Туулберг и Велло Кунман были признаны невиновными. В отношении Александра Кофкина дело было прекращено за истечением срока давности.
Все трое получат от государства около 300 000 евро на покрытие юридических расходов.
Эдгару Сависаару также будут возмещены юридическое расходы. Кроме того, экс-лидеру центристов вернут наличные, которые были конфискованы у него ранее.
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