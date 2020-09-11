ФОТО | Дело с эстонским музыкантом Лоосаром продолжается: его обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Сам музыкант отрицает обвинения. Прокуратура утверждает, что собранные доказательства достаточно весомые, чтобы вынести ему обвинительный приговор. Следующее слушание пройдет через неделю.
В конце прошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.
Согласно обвинению Лоосару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.
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