ФОТО | Дело о коррупции в Тарту: бывший вице-мэр Валво Семиларски наказан штрафом

Политик был частично признан виновным, в качестве наказания по одному из фигурировавших в деле эпизодов ему назначили штраф в размере 17 000 евро, сообщила из зала суда корреспондент ERR в Тарту Элина Пашевич.

В законную силу решение суда первой инстанции не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

По словам Семиларски, он обязательно воспользуется возможностью подать апелляцию.

Планирует подать апелляционную жалобу и прокуратура, которая в ходе прений сторон требовала приговорить обвиняемого к тюремному заключению.

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