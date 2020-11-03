03.11.2020, 11:55

ФОТО | Дело о коррупции в Тарту: бывший вице-мэр Валво Семиларски наказан штрафом


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Valvo Semilarski kohtuotsus 03.11.20 Foto: Argo Ingver

Тартуский уездный суд во вторник вынес приговор по делу бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски (Партия реформ), которого обвинили в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства, пишет RusERR.

Политик был частично признан виновным, в качестве наказания по одному из фигурировавших в деле эпизодов ему назначили штраф в размере 17 000 евро, сообщила из зала суда корреспондент ERR в Тарту Элина Пашевич.

В законную силу решение суда первой инстанции не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

По словам Семиларски, он обязательно воспользуется возможностью подать апелляцию.

Планирует подать апелляционную жалобу и прокуратура, которая в ходе прений сторон требовала приговорить обвиняемого к тюремному заключению.

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