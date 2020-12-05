ФОТО DELFI | В торговых центрах новые ограничения: соблюдают ли люди правила?

С 5 декабря заполняемость торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также сервисных залов поставщиков услуг не должна превышать 50 процентов.

Сегодня в полдень фотограф Delfi побывал в торговом центре Ülemiste. Соблюдают ли люди новые ограничения? Смотрите фотогалерею!

Ограничения

- В торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50%-я заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило ”2+2”, то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.

- Находиться в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и местах проведения публичных мероприятий разрешается до 22:00

- С 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды. Кроме того, ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий. Требования к общественным и спортивным мероприятиям, а также другим видам активного досуга, одинаковы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!