23.06.2019, 08:52

ФОТО DELFI: В Тарту прошла репетиция в честь Дня победы

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rus.delfi.ee
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Galerii: 69 pilti
Võidupüha paraadi peaproov Foto: Argo Ingver

Вчера в Тарту состоялась репетиция в честь Дня победы.

Сегодня же, в ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве и 85-летия решения Рийгикогу объявить 23 июня государственным праздником в Тарту состоится парад ополчения Кайтселийт.

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