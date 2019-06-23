ФОТО DELFI: В Тарту прошла репетиция в честь Дня победы

Вчера в Тарту состоялась репетиция в честь Дня победы.
В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве в Тарту состоится парад ополчения Кайтселийт.
Вчера в Тарту состоялась репетиция в честь Дня победы.
В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве в Тарту состоится парад ополчения Кайтселийт.
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