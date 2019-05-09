09.05.2019, 17:38
ФОТО DELFI: В Таллинне проходит акция "Бессмертный полк". Реют эстонский, российский и советский флаги
В Таллинне, как и многих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".
В Таллинне, как и многих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".
Участники принесли с собой гвоздики, портреты и шары.
Они проследуют от автобусного вокзала до военного кладбища. Как видно на фото, участники принесли с собой эстонский, российский и советский флаги.
Новость дополняется!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.