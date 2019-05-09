09.05.2019, 17:38

ФОТО DELFI: В Таллинне проходит акция "Бессмертный полк". Реют эстонский, российский и советский флаги


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ФОТО DELFI: В Таллинне проходит акция "Бессмертный полк". Реют эстонский, российский и советский флаги
Jaanus Lensment

В Таллинне, как и многих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".

Участники принесли с собой гвоздики, портреты и шары.

Они проследуют от автобусного вокзала до военного кладбища. Как видно на фото, участники принесли с собой эстонский, российский и советский флаги.

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