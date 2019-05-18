ФОТО DELFI: В Пыхья-Таллинне проходят Дни Каламая

"Будучи одним из самых известных фестивалей, проводимых по месту жительства, Дни Каламая могут стать примером для других мероприятий. Можем с радостью подтвердить, что наша цель не в том, чтобы расширяться. Мы стараемся повысить сплоченность наших людей, помочь местному бизнесу расти и предложить посетителям богатую и разнообразную программу", — сказала руководитель проекта Дни Каламая Мариэлле Миксон.

В этом году основная программа Дней Каламая проходит в самом центре района, вокруг культурного центра "Салме". Гостей ждут большая ярмарка, мастерские, детские площадки, спортивный зал, сценические программы и уличные артисты. По традиции, праздник длинного стола состоится в 19:00 вечера 18 мая.