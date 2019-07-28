28.07.2019, 18:15
ФОТО DELFI | В Ласнамяэ прошел Фестиваль пирогов
В воскресенье, 28 июля, в Ласнамяэ состоялся второй по счету Фестиваль пирогов, участие в котором приняли как любители, так и профессионалы.
В воскресенье, 28 июля, в Ласнамяэ состоялся второй по счету Фестиваль пирогов, участие в котором приняли как любители, так и профессионалы.
Участники фестиваля продемонстрировали горожанам в ласнамяэском парке Паэ свое кулинарное мастерство, представив на суд публики оригинальные рецепты сладкой и совсем не сладкой выпечки.
Также у гостей праздника была возможность ознакомится с культурно-гастрономическим разнообразием района – на фестивале можно было попробовать национальные блюда разных народов мира.
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