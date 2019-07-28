ФОТО DELFI | В Ласнамяэ прошел Фестиваль пирогов

Участники фестиваля продемонстрировали горожанам в ласнамяэском парке Паэ свое кулинарное мастерство, представив на суд публики оригинальные рецепты сладкой и совсем не сладкой выпечки.

Также у гостей праздника была возможность ознакомится с культурно-гастрономическим разнообразием района – на фестивале можно было попробовать национальные блюда разных народов мира.