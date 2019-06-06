ФОТО DELFI: "В этом есть какое-то единение с природой!" Общинный огород Мустамяэ сближает жителей района вне зависимости от возраста и языка

Общинный огород Мустамяэ с апреля действует на территории Мустамяэского открытого молодежного центра (МАНК) по адресу Эхитаяте теэ, 82. Однако его строительство еще не закончилось — грядки будут достраиваться в течение всего сезона в зависимости от интереса со стороны местных жителей. А интерес имеется!

У всех мустамяэсцев есть возможность посадить растения как декоративные, так и съедобные — всего за 10 евро за целый сезон. Кроме того, огород открыт для всех желающих, и его можно посетить в качестве гостя.

Delfi поговорил с владельцами грядок на общинном огороде, которые хоть и очень разные, но их объединяет любимое дело. Они рассказали, почему решили посвятить свое время выращиванию зелени и что им это принесло.

Координатор проекта Анна Морозова (29): Интерес был больше, чем я ожидала. Уже есть 20 грядок — и у каждой свой хозяин. Народ сажает, общается. Добрососедские отношения развиваются полным ходом — здесь и русскоязычные люди, и эстоноязычные, как минимум один итальянец. В уходе за грядками помогаем друг другу!

Сейчас уже есть желающие на новые грядки, которые мы скоро начнем строить. Люди, у которых нет грядок, даже приходят просто так поработать, чисто из интереса посмотреть и приложить к этому свою руку.

Больше всего у нас посажено лука, потому что одна щедрая владелица грядки принесла целый ящик лука и раздала всем во время посадки. Он сейчас активно растет, и его надо активно щипать, пока он не начал цвести.